Londra: seduta difficile per NatWest Group

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario inglese
, che tratta in perdita del 4,22% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di NatWest Group
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di NatWest Group
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, NatWest Group
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,515 sterline. Primo supporto a 6,173. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)