Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:06
25.312 +0,94%
Dow Jones 18:06
50.118 0,00%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Londra: seduta difficile per NatWest Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario inglese, che tratta in perdita del 4,22% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di NatWest Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di NatWest Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, NatWest Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,515 sterline. Primo supporto a 6,173. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
