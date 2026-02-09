UK, NatWest Group acquisisce il gestore patrimoniale Evelyn Partners per 2,7 miliardi di sterline

(Teleborsa) - L'istituto di credito britannico NatWest Group
è pronto ad acquistare
il gestore patrimoniale Evelyn Partners
per un enterprise value di 2,7 miliardi di sterline, per potenziare la sua offerta di risparmio e investimento. Si legge in una nota di NatWest.
La banca ha raggiunto un accordo con i fondi gestiti dalle società di private equity Permira
e Warburg Pincus
per rilevare Evelyn Partners e integrarla con le sue attuali attività di private banking e gestione patrimoniale
una volta conclusa l'operazione quest'estate.
L'operazione diversificherà
i ricavi di NatWest aumentando i ricavi da commissioni
di circa il 20% prima delle sinergie e aumenterà l'esposizione della banca a un segmento ad alta crescita e a basso impiego di capitale, con le attività di private banking e gestione patrimoniale che rappresentano circa il 20% delle attività e passività dei clienti del gruppo.
L'acquisizione di Evelyn Partners, che gestisce 69 miliardi di sterline di asset dei clienti, più che raddoppierà gli asset
in gestione e amministrazione di NatWest, portandoli a 127 miliardi di sterline, ha affermato l'azienda.
Nel 2025, Evelyn Partners ha generato un EBITDA
di 179 milioni di sterline nel 2025, il che significa che l'operazione valuta Evelyn Partners a un multiplo EV/EBITDA
pari a 9,7x per il 2025, incluse le sinergie di costo a regime.
NatWest ha inoltre annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie
da 750 milioni di sterline. NatWest prevede che il prossimo annuncio di riacquisto di azioni proprie avverrà in concomitanza con i risultati del primo semestre del 2027.(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)