UK, NatWest Group acquisisce il gestore patrimoniale Evelyn Partners per 2,7 miliardi di sterline

NatWest Group

(Teleborsa) - L'istituto di credito britannicoè pronto adil gestore patrimonialeper un enterprise value di 2,7 miliardi di sterline, per potenziare la sua offerta di risparmio e investimento. Si legge in una nota di NatWest.La banca ha raggiunto un accordo con i fondi gestiti dalle società di private equityper rilevare Evelyn Partners e integrarla con le sue attuali attività diuna volta conclusa l'operazioneL'operazionei ricavi di NatWest aumentando idi circa il 20% prima delle sinergie e aumenterà l'esposizione della banca a un segmento ad alta crescita e a basso impiego di capitale, con le attività di private banking e gestione patrimoniale che rappresentano circa il 20% delle attività e passività dei clienti del gruppo.L'acquisizione di Evelyn Partners, che gestisce 69 miliardi di sterline di asset dei clienti,in gestione e amministrazione di NatWest, portandoli a 127 miliardi di sterline, ha affermato l'azienda.Nel 2025, Evelyn Partners ha generato undi 179 milioni di sterline nel 2025, il che significa che l'operazione valuta Evelyn Partners a unpari a 9,7x per il 2025, incluse le sinergie di costo a regime.NatWest ha inoltre annunciato un programma dida 750 milioni di sterline. NatWest prevede che il prossimo annuncio di riacquisto di azioni proprie avverrà in concomitanza con i risultati del primo semestre del 2027.