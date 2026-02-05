Londra: si concentrano le vendite su NatWest Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo bancario inglese
, che mostra un decremento del 3,09%.
Il movimento di NatWest Group
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico di breve periodo di NatWest Group
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6,853 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 6,609. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 7,097.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)