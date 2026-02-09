Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:09
25.314 +0,95%
Dow Jones 18:09
50.104 -0,02%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

New York: in calo Cognizant Technology Solutions
Ribasso composto e controllato per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che presenta una flessione del 3,59% sui valori precedenti.
