PALLADIUM del 6/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio

Rialzo marcato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in utile dell'1,18% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.693,8. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.755,3. Il peggioramento del palladio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.666,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)