Piazza Affari: andamento rialzista per WIIT

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, con una variazione percentuale dell'1,83%.

L'andamento di WIIT nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 25,22 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 24,72. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 24,43.

