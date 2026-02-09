Piazza Affari: andamento rialzista per WIIT

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, con una variazione percentuale dell'1,83%.
L'andamento di WIIT
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 25,22 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 24,72. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 24,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)