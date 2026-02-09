Milano 12:40
46.409 +1,16%
Nasdaq 6-feb
25.076 0,00%
Dow Jones 6-feb
50.116 +2,47%
Londra 12:41
10.361 -0,09%
Francoforte 12:40
24.784 +0,25%

WIIT, buyback per oltre 2,89 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - WIIT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 2 al 6 febbraio 2026, complessivamente 112.000 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 26,2177 euro per azione, per un controvalore pari a 2.892.605,39 euro.

In seguito agli acquisti finora effettuati, il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico detiene un totale di 3.240.554 azioni proprie, pari a circa l'11,567% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, buona la performance di WIIT, che si attesta a 24,95 euro, con un aumento dell'1,63%.





