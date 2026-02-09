WIIT, buyback per oltre 2,89 milioni di euro

(Teleborsa) - WIIT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
dal 2 al 6 febbraio 2026, complessivamente 112.000 azioni proprie
, al prezzo medio unitario di 26,2177 euro per azione, per un controvalore
pari a 2.892.605,39 euro
.
In seguito agli acquisti finora effettuati, il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico detiene un totale di 3.240.554 azioni proprie, pari a circa l'11,567% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, buona la performance di WIIT
, che si attesta a 24,95 euro, con un aumento dell'1,63%.