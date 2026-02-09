Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:16
25.325 +1,00%
Dow Jones 18:16
50.093 -0,05%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: preme sull'acceleratore Unicredit

(Teleborsa) - Brilla l'istituto di credito, che passa di mano con un aumento del 4,35%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Unicredit rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 77,96 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 76,03. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 74,89.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
