Usa, prezzi alla produzione in crescita a dicembre, accelera anche il dato "core"

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Accelera la crescita, a dicembre, dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono aumentati su base mensile dello 0,5%, dopo il +0,2% del mese precedente e delle stime.

Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 3,0%, in linea con il dato di novembre ma al di sopra del consensus (+2,7%) e al mese precedente (+2,7%).

I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, sono aumentati dello 0,7% su base mensile (variazione nulla il mese precedente e +0,2% atteso), mentre su anno registrano un +3,3% contro il +3,0% del mese precedente (+2,9% atteso).
