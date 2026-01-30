Usa, prezzi alla produzione in crescita a dicembre, accelera anche il dato "core"

(Teleborsa) -. Secondo il(BLS), i prezzi alla produzione sono aumentati su base mensile dello 0,5%, dopo il +0,2% del mese precedente e delle stime.Sui prezzi hanno registrato un incremento del 3,0%, in linea con il dato di novembre ma al di sopra del consensus (+2,7%) e al mese precedente (+2,7%)., ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, sono aumentati dello 0,7% su base mensile (variazione nulla il mese precedente e +0,2% atteso), mentre su anno registrano un +3,3% contro il +3,0% del mese precedente (+2,9% atteso).