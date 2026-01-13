Al CIRA presentato "Donne fra le Stelle": il valore delle competenze femminili per lo spazio

(Teleborsa) - Si è svolta presso il– la prima edizione del formatcon la presentazione divolume edito da Springer e curato da Patrizia Caraveo e Annamaria Nassisi. All'incontro hanno partecipato le curatricisono intervenuti il Presidente del CIRA,e il Direttore Generale del Centro,Il libro nasce dall'omonima iniziativa di divulgazione e ispirazione, avviata nel 2020 e cresciuta fino al simposio annuale che nel 2024, ad Abano Terme, di cui illustra le relazioni presentate da 22 relatrici. Le testimonianze raccolte raccontano percorsi di scienziate, ingegnere, manager e studentesse, mostrando come tenacia, studio e visione possano aprire strade che spesso sembrano precluse.Nel Corso della presentazione è emersa con forza laorientamento precoce, accesso ai percorsi universitari, contrasto agli stereotipi e, soprattutto, condizioni di lavoro che favoriscano permanenza e progressione di carriera. I dati internazionali mostrano che la presenza femminile nelle professioni scientifiche e tecnologiche cresce, ma resta disomogenea; in Italia il divario nelle lauree STEM è ancora significativo e si riflette nelle scelte professionali.Infatti, come ricordato nella prefazione del libro,ma per costruire un futuro migliore "c'è bisogno del talento di tutti", indipendentemente dal genere. Incrementare la presenza femminile nelle discipline STEM è una priorità internazionale e, in Italia come nel resto del mondo, resta decisiva per colmare divari di accesso e di carriera.porta esempi concreti di eccellenza: dalla ricerca astrofisica e dalle missioni spaziali alle attività ingegneristiche su materiali, strumentazione e sistemi, fino ai ruoli di gestione e policy che stanno guidando la Space Economy. Le autrici raccontano non solo risultati e competenze, ma anche le strategie che hanno permesso di superare barriere culturali e organizzative.Tra i temi trattatihanno illustrato leazioni di sensibilizzazione verso scuole e università, programmi di valorizzazione dei talenti interni, attenzione ai percorsi di crescita e a un ambiente di lavoro equo e inclusivo. Obiettivo: rendere il settore sempre più capace di attrarre e trattenere competenze diverse, fattore chiave per innovazione e competitività. A questo proposito, Frosini ha inoltre ricordato che recentemente il CIRA ha ottenuto la certificazione per la parità di genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022.La presentazione si è conclusa con unscegliere una disciplina STEM non significa "adattarsi" a un mondo già scritto, ma contribuire a riscriverlo. Lo spazio – per sua natura – richiede collaborazione, visione e pluralità di prospettive: qualità che le storie raccolte nel volume dimostrano essere possibili.