Unicredit, Orcel: con Piano Unlimited "inizia una nuova era"

(Teleborsa) -non punta ad accrescere le efficienze operative come il piano Unicredit Unlocked, ma ae garantire unaa quella dei competitor, ridefinendo la frontiera dell'efficienza eLo ha spiegato il, nel corso della conference call con gli analisti, dopo aver presentato risultati record per il 2025.La Banca ha infattidi euro, dopo aver chiuso uncon 10,9 miliardi di euro: In precedenza. Unicredit prevedeva un target di utile di 10 miliardi nel 2027, mentre orta punta a 13 miliardi al 2028."Questo èper la nostra banca, caratterizzata da", ha sottolineato Orcel.Il nuovo Piano Unicredit Unlimited - si legge nelle slide - è basato su, attraverso l'acquisizione di nuove quote di mercato e crescita dei ricavi superiore a quella dei concorrenti;, attraverso una rimodulazione della frontiera dell'efficienza e sfruttamento di nuovi strumenti di crescita, facendo leva anche sulle nuove tecnologie.Orcel si è dettodi presentare i, ricordando che chiudono venti trimestri positivi eper la Banca. Il 2025 - ha ricordato - ha chiuso il quinquennio coperto dal piano, durante il quale c'è stata una "trasformazione che ha superato ogni aspettativa edi Unicredit". Il manager ha poi aggiunto che il piano ha consentito dinecessario adcon il piano, che consentirà alla Banca di competere non solo con le banche tradizionali, ma anche con le fintech ed hyperscaler.Guardando ai risultati del 2025, Orcel ha confermato che, confermandosi un mercatoper il Gruppo, con un franchising che ha acquisito un forte slancio di crescita in termini di prestiti e depositi. Questa forza commerciale - ha spiegato Orcel - ha garantito unache ha penalizzato maggiormente l'Italia di qualsiasi altro mercato.Quanto alle altre geografie, Orcel ha conferma che lasi confermaha evidenziato, mentreconfermaUniCredit Unlimited conferma il Gruppo come un "esempio indipendente e convincente" eCon la sua presenza in 13 mercati diversi - ha spiegato il Ceo - Unicredit ha più possibilità di qualunque altra banca per realizzare operazioni di M&A in Europa, ma il piano Unlimited è in grado di generare più valore di qualsiasi fusione e acquisizione., Unicredit prevede di distribuire. Il nuovo Piano conferma la distribuzione dell', di cuiRispondendo ad una domanda sulla posizione nei confronti di, il Ceo ha affermato, con cui "parliamo regolarmente", ma non c'è "niente altro". E poi, Ocel ha etichettato come "con il Leone di Trieste."