Unicredit, Orcel guarda a MPS e Generali attraverso Delfin

(Teleborsa) - Secondo Reuters l'Amministratore Delegato di, avrebbe avviato colloqui conper discutere la possibile acquisizione della partecipazione detenuta dalla holding della famiglia Del Vecchio in. Questa mossa riposizionerebbe UniCredit al centro del consolidamento bancario italiano dopo il mancato acquisto diTre fonti vicine alla vicenda indicano che l'interesse è emerso durante contatti tra Orcel e il presidente di Delfin,. Oltre alla quota del 17% in MPS — che ai prezzi attuali vale circa 4,6 miliardi di euro — UniCredit starebbe valutando anche la partecipazione del 10,5% detenuta da Delfin in Generali. Addirittura, secondo le fonti, la banca di Piazza Gae Aulenti avrebbe preso in considerazione un potenziale investimento diretto nella stessa holding Delfin.Nonostante i contatti frequenti tra Orcel e Milleri, legati anche al ruolo del banchiere nellae alla presenza di Delfin nell'azionariato di UniCredit, l'esito dei colloqui resta incerto.L'agenzia spiega come UniCredit disponga dinonostante le recenti acquisizioni in(26%) e(29,8%). Tuttavia, le strategie di M&A di Orcel devono confrontarsi con la posizione del governo italiano che, secondo quanto riportato a novembre, punterebbe ancora a un'integrazione tra MPS e Banco BPM. Al momento, Delfin non ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.