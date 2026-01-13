Unicredit, Orcel guarda a MPS e Generali attraverso Delfin

(Teleborsa) - Secondo Reuters l'Amministratore Delegato di UniCredit
, Andrea Orcel
, avrebbe avviato colloqui con Delfin
per discutere la possibile acquisizione della partecipazione detenuta dalla holding della famiglia Del Vecchio in Monte dei Paschi di Siena
. Questa mossa riposizionerebbe UniCredit al centro del consolidamento bancario italiano dopo il mancato acquisto di Banco BPM
.
Tre fonti vicine alla vicenda indicano che l'interesse è emerso durante contatti tra Orcel e il presidente di Delfin, Francesco Milleri
. Oltre alla quota del 17% in MPS — che ai prezzi attuali vale circa 4,6 miliardi di euro — UniCredit starebbe valutando anche la partecipazione del 10,5% detenuta da Delfin in Generali. Addirittura, secondo le fonti, la banca di Piazza Gae Aulenti avrebbe preso in considerazione un potenziale investimento diretto nella stessa holding Delfin.
Nonostante i contatti frequenti tra Orcel e Milleri, legati anche al ruolo del banchiere nella Fondazione Leonardo Del Vecchio
e alla presenza di Delfin nell'azionariato di UniCredit, l'esito dei colloqui resta incerto.
L'agenzia spiega come UniCredit disponga di capitale in eccesso
nonostante le recenti acquisizioni in Commerzbank
(26%) e Alpha Bank
(29,8%). Tuttavia, le strategie di M&A di Orcel devono confrontarsi con la posizione del governo italiano che, secondo quanto riportato a novembre, punterebbe ancora a un'integrazione tra MPS e Banco BPM. Al momento, Delfin non ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.