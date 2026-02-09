Unicredit vola in Borsa con conti record 2025 e oltre stime. Orcel rilancia: "Unlimited vale più di M&A"

(Teleborsa) - Protagonista Unicredit
che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,88%, forte dei risultati record e oltre le stime
registrati nel 2025 e annunciati prima dell'avvio del mercato.
Il piano "Unicredit Unlimited può generare molto più valore delle fusioni e acquisizioni. Tuttavia l'Europa richiede più fusioni e acquisizioni, specialmente in ogni mercato, ma soprattutto a livello transfrontaliero". Così il CEO, Andrea Orcel
, in un'intervista alla Cnbc, che aggiunge: "Noi abbiamo più funzionalità di chiunque altro. Siamo presenti in 13 mercati, il che significa 13 mercati" che offrono più opzioni. "E abbiamo due partecipazioni, una in particolare. E la nostra opinione è esattamente la stessa del passato. Abbiamo molto da offrire agli azionisti anche senza di essa. Siamo estremamente disciplinati".
Il CEO di Unicredit ribadisce che "non diluiremo i rendimenti dei nostri azionisti
facendo operazioni che non corrispondono ai nostri parametri. Tuttavia, riteniamo che ci sia molto valore da creare per le banche di altri mercati che si uniscono al nostro percorso. E se gli azionisti decideranno di farlo a condizioni vantaggiose per loro, noi agiremo".
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'istituto di credito
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Unicredit
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 78,22 Euro. Primo supporto visto a 76,29. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 75,02.