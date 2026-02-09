Milano 9-feb
Willis Towers Watson scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato il leader nel brokeraggio assicurativo e nello sviluppo di software per la gestione del rischio, che soffre con un calo del 5,96%.

La tendenza ad una settimana di Willis Towers Watson è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Willis Towers Watson è in rafforzamento con area di resistenza vista a 324,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 303,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 345,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
