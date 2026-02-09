Willis Towers Watson scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato il leader nel brokeraggio assicurativo e nello sviluppo di software per la gestione del rischio
, che soffre con un calo del 5,96%.
La tendenza ad una settimana di Willis Towers Watson
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Willis Towers Watson
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 324,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 303,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 345,1.
