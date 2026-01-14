Sirti Digital Solutions: Vodafone Qatar investe nella controllata Sirti Mena

(Teleborsa) -(SDS), la tech company del Gruppo Sirti, che abilita la transizione dall’economia digitale all’economia dell’Intelligenza Artificiale attraverso soluzioni in ambito networking, cybersecurity, Data & IoT, Data Center e Smart Infrastructures, annuncia l’investimento di capitale da parte di Vodafone Qatar, uno dei principali operatori di telecomunicazioni e fornitori di tecnologia nello Stato del Qatar, nella propria controllata locale Sirti MENA.La, spiega una nota, rappresenta una tappa fondamentale nel rafforzamento della presenza strategica del Gruppo Sirti nel mercato locale.In particolare, il percorso imprenditoriale del Gruppo Sirti in Qatar è iniziato nel 2013 e oggi raggiunge il suo compimento con il lancio di questa partnership strategica. L’accordo rafforza ulteriormente una collaborazione solida e di lunga data, combinando eccellenza ingegneristica, competenze tecnologiche e una profonda conoscenza dei mercati locali.Nell’ambito della, Sirti Digital Solutions rafforzerà ulteriormente il proprio posizionamento come abilitatore strategico di soluzioni infrastrutturali avanzate nel mercato locale, facendo leva su capacità tecnologiche distintive e su un approccio end-to-end nello sviluppo di progetti innovativi in ambito Data Center e Smart Infrastructures, Networking, Cyber Security, IoT e Data.Il rafforzamento della collaborazione tra i partner rappresenta un fattore chiave per consolidare il posizionamento strategico del Gruppo Sirti nei mercati locali.Grazie all’integrazione delle rispettive competenze, i partner intendono posizionare la Joint Venture come una piattaforma industriale e tecnologica end-to-end, in grado di coprire l’intero ciclo di vita dei progetti – dalla progettazione e implementazione alla gestione operativa – offrendo soluzioni a supporto dell’economia digitale.- Sirti Group, ha dichiarato: "L’ingresso di Vodafone Qatar in Sirti MENA rappresenta e rafforza ulteriormente la nostra alleanza strategica decennale. Il Gruppo Sirti è orgoglioso di unire le forze con Vodafone Qatar con un, facendo di Sirti MENA il partner di riferimento nel mercato locale nella transizione verso l’economia dell’Intelligenza Artificiale".- Sirti Digital Solutions, ha commentato: "Sono orgoglioso che Vodafone Qatar abbia scelto Sirti Digital Solutions come partner e player di riferimento dell’innovazione tecnologica per questo progetto strategico di sviluppo del territorio del Qatar. È un, competenze tech e approccio end-to-end, maturati nella realizzazione di progetti complessi e ad alto contenuto tecnologico. La Joint Venture rappresenta un ulteriore passo in avanti: non solo consolida una collaborazione di lungo periodo, ma crea una piattaforma strutturata capace di mettere a sistema competenze, tecnologie e capacità di system integration per abilitare lo sviluppo di infrastrutture digitali in ambito networking, data center, cyber, smart infrastructures, data & I.o.T.. Intendiamo agire come abilitatori concreti dell’innovazione, creando le condizioni ideali per progetti strategici e innovativi e supportando in modo tangibile l’evoluzione delle infrastrutture e il passaggio dalla digital economy alla AI economy"., ha commentato: "Questa partnership strategica rappresenta un traguardo importante nell’ampliamento della nostra capacità di realizzare infrastrutture digitali sicure, scalabili e pronte per il futuro in tutto lo Stato del Qatar. Attraverso la collaborazione di Vodafone Qatar con Sirti Digital Solutions, uniamo una solida conoscenza del mercato locale con avanzate competenze di ingegneria e system integration per supportare programmi digitali complessi ad alto impatto. Questa collaborazione riflette il nostro impegno condiviso nell’accelerare lo sviluppo di basi digitali resilienti che abilitino l’innovazione e una crescita sostenibile".