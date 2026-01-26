Microsoft presenta Maia 200: l'acceleratore AI che sfida Google e Amazon

Microsoft

(Teleborsa) -ha presentato, un innovativo acceleratore diprogettato specificamente per ottimizzare l'efficienza economica nella generazione di token e nei processi di inferenza. Realizzato con il processo adi, il chip integra oltre 140 miliardi di transistor e una memoria ridisegnata che vanta 216GB di HBM3e con una larghezza di banda di 7 TB/s.Secondo quanto dichiarato dall'azienda, Maia 200 rappresenta il silicio proprietario più performante mai realizzato da un hyperscaler, offrendotre volte superiori rispetto alla terza generazione diin ambito FP4 e superando i risultati della settima generazione diin FP8.L'efficienza del sistema si traduce in undel 30% del rapporto prestazioni per dollaro rispetto all'hardware di precedente generazione presente nella flotta Azure. Maia 200 è destinato a supportare, tra cui i futuridi, portando vantaggi diretti a servizi comeIl teamutilizzerà inoltre l'acceleratore per la generazione di dati sintetici e per il reinforcement learning, accelerando la creazione di dati di alta qualità necessari per l'addestramento dei modelli di prossima generazione.Sotto il, il chip è già operativo nella regione, in Iowa, con un'espansione imminente verso l'Microsoft ha spiegato di aver adottato un approccio di sviluppoche ha permesso di dimezzare i tempi necessari per passare dal primo prototipo di silicio alla distribuzione nei rack operativi. Il sistema integra tecnologie avanzate di raffreddamento a liquido a circuito chiuso e si avvale del Maia SDK, che offre agli sviluppatori strumenti ottimizzati, tra cui l'integrazione cone un compilatore, per garantire massima flessibilità e controllo nella gestione dei carichi di lavoro IA su larga scala.