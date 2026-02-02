WIIT, acquistate 104.500 azioni proprie

(Teleborsa) - WIIT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
dal 26 al 30 gennaio 2026, complessivamente 104.500 azioni proprie
, al prezzo medio unitario di 25,6039 euro per azione, per un controvalore
pari a 2.674.575,13 euro
.
Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 1.100.461 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 22.610.953,46 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 3.128.554 azioni proprie, pari a circa il 11,17% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, discreta la performance del fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, che si attesta a 26,45 euro, in lieve aumento dell'1,34%.