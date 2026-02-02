Milano 17:21
46.051 +1,15%
Nasdaq 17:20
25.759 +0,81%
Dow Jones 17:20
49.360 +0,96%
Londra 17:20
10.339 +1,13%
Francoforte 17:20
24.803 +1,08%

WIIT, acquistate 104.500 azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
WIIT, acquistate 104.500 azioni proprie
(Teleborsa) - WIIT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 26 al 30 gennaio 2026, complessivamente 104.500 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 25,6039 euro per azione, per un controvalore pari a 2.674.575,13 euro.

Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 1.100.461 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 22.610.953,46 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 3.128.554 azioni proprie, pari a circa il 11,17% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, discreta la performance del fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che si attesta a 26,45 euro, in lieve aumento dell'1,34%.



Condividi
```