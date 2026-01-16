Aeroporto di Francoforte, passeggeri salgono a 63,2 milioni nel 2025. Ma ancora sotto pre-pandemia

(Teleborsa) - L'ha accolto circa. Il traffico europeo presso il più grande aeroporto tedesco è aumentato del 3,7%. Le destinazioni con le migliori performance sono state quelle dell'Europa meridionale e sud-orientale (+6,4%). Tra i paesi che hanno beneficiato della crescita in Europa figurano anche la Repubblica Ceca (+21,8%) e la Norvegia (+10,4%). Le destinazioni intercontinentali sono aumentate di un più modesto 0,6%. La Thailandia ha registrato una performance eccezionale, con un incremento del 35,4%. Il traffico in Medio Oriente ha beneficiato della ripresa dei voli con Israele (+40,4%) e Libano (+34,6%).Nell'intero anno, i voli operati da un totale diNel 2025, Francoforte è stato il principale aeroporto europeo in termini di connettività hub."Fraport ha registrato una crescita del numero di passeggeri in tutto il suo portafoglio aeroportuale nel 2025 - ha detto- Il, con alcuni dei nostri aeroporti globali che hanno persino raggiunto nuovi record di passeggeri. Grazie alle ampie espansioni di capacità a Lima e Antalya, sono state gettate le basi per un'ulteriore crescita nei principali aeroporti"."Ilper quanto riguarda la ripresa del traffico aereo dopo la pandemia di coronavirus - ha aggiunto - Ciò ha avuto ripercussioni anche su FRA: mentre i concorrenti europei hanno stabilito nuovi record di passeggeri, nel 2025 Francoforte è rimasta circa il 10% al di sotto dei livelli pre-pandemici. Con l'approvazione di diverse misure di sostegno, il governo federale tedesco ha compiuto il primo passo verso la riduzione dell'onere per il nostro settore. Tuttavia, è necessario fare di più affinché la Germania possa recuperare terreno. L'esempio della Svezia mostra quali impulsi di crescita siano possibili se le tasse sull'aviazione venissero completamente abolite".Il volume complessivo di passeggeri negliè aumentato nel 2025, raggiungendo i 183,7 milioni di passeggeri (in crescita del 5,3%). Nel mese di dicembre, circa 10,4 milioni di passeggeri hanno utilizzato gli aeroporti Fraport, con una crescita dell'8,6% su base annua.L'aeroporto sloveno di(LJU) ha registrato un aumento del 10,6%, portando il suo totale a 1,6 milioni di passeggeri.A causa di un effetto straordinario, i due aeroporti brasiliani di Fraport,(FOR) e(POA), hanno registrato un aumento del 43,2%, servendo un totale complessivo di circa 13,7 milioni di passeggeri nel 2025. Il traffico era stato influenzato negativamente nel 2024 dalle massicce inondazioni intorno a Porto Alegre e dalle conseguenti restrizioni operative che l'aeroporto ha dovuto affrontare per diversi mesi.Il numero di passeggeri all'aeroporto di(LIM) in Perù è aumentato del 4,1%, raggiungendo un nuovo record di circa 25,5 milioni di viaggiatori nel 2025.Anche i 14 aeroporti regionali di Fraport inhanno stabilito un nuovo record. Il volume totale di passeggeri nei gateway greci è aumentato del 3,0% rispetto ai livelli del 2024, raggiungendo circa 37,1 milioni di passeggeri.In, i due aeroporti costieri di Burgas (BOJ) e Varna (VAR) hanno registrato un aumento combinato del 10,4%, raggiungendo i 3,7 milioni di passeggeri.Il volume di passeggeri all'aeroporto di(AYT), sulla riviera turca, ha continuato a crescere nel 2025, stabilendo un nuovo record di circa 39,0 milioni di passeggeri. Rispetto ai dati del 2024, questo dato riflette una crescita del 2,3%.