Milano 12:38
45.695 -0,05%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 12:38
10.122 -0,02%
Francoforte 12:38
25.346 +0,33%

Generali sigla partnership con UNIDO per produzione sostenibile caffè in Africa

Assicurazioni, Finanza, Sostenibilità
Generali sigla partnership con UNIDO per produzione sostenibile caffè in Africa
(Teleborsa) - Generali ha siglato una partnership con e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) per promuovere la produzione sostenibile di caffè in Africa.

Una iniziativa che rientra nell’ambito del programma ACT (Advancing Climate-Resilience and Transformation in African Coffee). il programma guidato da UNIDO e sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nell’ambito delle
priorità dell’EU Global Gateway e del Piano Mattei, in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale del Caffè (ICO), l’Organizzazione Interafricana del Caffè (IACO) e partner del settore privato.

La collaborazione punta a rafforzare le partnership internazionali e la cooperazione tecnica con l’obiettivo di migliorare le condizioni socio-economiche, aumentare la resilienza climatica e sostenere la creazione di valore locale nelle principali comunità produttrici di caffè.

L’iniziativa si concentra inizialmente su Etiopia, Kenya, Tanzania, Uganda e Malawi, applicando un approccio basato su cinque pilastri: creazione di valore, clima, conformità, ricerca e inclusione sociale, dove le soluzioni finanziarie rappresentano un fattore trasversale abilitante.

"Attraverso il Programma ACT di UNIDO, stiamo costruendo catene del valore agricole resilienti e sostenibili che creano opportunità di lavoro inclusive, aggiungono valore a livello locale e proteggono il nostro pianeta. La partnership con Generali è un esempio forte di come attori pubblici e privati possano unire le forze per rendere questa trasformazione una realtà", spiega Andrea De Marco, Programme Manager and Partnership Advisor di UNIDO.

Lucia Silva, Group Chief Sustainability Officer di Generali, sottolinea che "l'impatto crescente del cambiamento climatico sulla produzione agricola a livello globale, compresa quella del caffè, è innegabile. In questo contesto, l’assicurazione svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare la resilienza climatica – in particolare nelle economie in via di sviluppo, più vulnerabili agli impatti del clima".

I partner concentreranno la loro collaborazione su tre aree chiave: promuovere partnership multi-stakeholder e la cooperazione pubblico-privata per mobilitare risorse e condividere conoscenze a favore di una crescita inclusiva; condurre studi congiunti con particolare attenzione all’assicurazione parametrica per la filiera del caffè nel contesto africano; favorire il dialogo e la misurazione dell’impatto tra stakeholder pubblici e privati, inclusi strumenti pratici per valutare i risultati sociali e ambientali.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno più ampio di Generali per promuovere sostenibilità e resilienza. Come parte di questo impegno, il Gruppo pone una forte attenzione alle partnership pubblico-private e all’utilizzo delle proprie competenze per supportare gli enti
pubblici nel promuovere sostenibilità e resilienza.
Condividi
```