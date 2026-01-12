Generali sigla partnership con UNIDO per produzione sostenibile caffè in Africa

Generali

(Teleborsa) -ha siglato unaper promuovere laUna iniziativa che rientra nell’ambito del(Advancing Climate-Resilience and Transformation in African Coffee). il programma guidato da UNIDO e sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale () nell’ambito dellepriorità dell’EU Global Gateway e del Piano Mattei, in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale del Caffè (ICO), l’Organizzazione Interafricana del Caffè (IACO) e partner del settore privato.La collaborazionecon l’obiettivo di migliorare le condizioni socio-economiche, aumentare la resilienza climatica e sostenere la creazione di valore locale nelle principali comunità produttrici di caffè.inizialmente su, applicando un approccio basato su cinque pilastri: creazione di valore, clima, conformità, ricerca e inclusione sociale, dove le soluzioni finanziarie rappresentano un fattore trasversale abilitante."Attraverso il Programma ACT di UNIDO, stiamo costruendo catene del valore agricole resilienti e sostenibili che creano opportunità di lavoro inclusive, aggiungono valore a livello locale e proteggono il nostro pianeta. La partnership con Generali è un esempio forte di come attori pubblici e privati possano unire le forze per rendere questa trasformazione una realtà", spiega, Programme Manager and Partnership Advisor di UNIDO., Group Chief Sustainability Officer di Generali, sottolinea che "l'impatto crescente del cambiamento climatico sulla produzione agricola a livello globale, compresa quella del caffè, è innegabile. In questo contesto, l’assicurazione svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare la resilienza climatica – in particolare nelle economie in via di sviluppo, più vulnerabili agli impatti del clima".I partner concentreranno la loro: promuoveree la cooperazione pubblico-privata per mobilitare risorse e condividere conoscenze a favore di una crescita inclusiva; condurrecon particolare attenzione all’assicurazione parametrica per la filiera del caffè nel contesto africano;pubblici e privati, inclusi strumenti pratici per valutare i risultati sociali e ambientali.Questa iniziativa sottolinea l’impegno più ampio di Generali per promuovere sostenibilità e resilienza. Come parte di questo impegno, il Gruppo pone una forte attenzione alle partnership pubblico-private e all’utilizzo delle proprie competenze per supportare gli entipubblici nel promuovere sostenibilità e resilienza.