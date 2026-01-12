Generali sigla partnership con UNIDO per produzione sostenibile caffè in Africa

(Teleborsa) - Generali
ha siglato una partnership con e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO)
per promuovere la produzione sostenibile di caffè in Africa
.
Una iniziativa che rientra nell’ambito del programma ACT
(Advancing Climate-Resilience and Transformation in African Coffee). il programma guidato da UNIDO e sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI
) nell’ambito delle
priorità dell’EU Global Gateway e del Piano Mattei, in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale del Caffè (ICO), l’Organizzazione Interafricana del Caffè (IACO) e partner del settore privato.
La collaborazione punta a rafforzare le partnership internazionali e la cooperazione tecnica
con l’obiettivo di migliorare le condizioni socio-economiche, aumentare la resilienza climatica e sostenere la creazione di valore locale nelle principali comunità produttrici di caffè.L’iniziativa si concentra
inizialmente su Etiopia, Kenya, Tanzania, Uganda e Malawi
, applicando un approccio basato su cinque pilastri: creazione di valore, clima, conformità, ricerca e inclusione sociale, dove le soluzioni finanziarie rappresentano un fattore trasversale abilitante.
"Attraverso il Programma ACT di UNIDO, stiamo costruendo catene del valore agricole resilienti e sostenibili che creano opportunità di lavoro inclusive, aggiungono valore a livello locale e proteggono il nostro pianeta. La partnership con Generali è un esempio forte di come attori pubblici e privati possano unire le forze per rendere questa trasformazione una realtà", spiega Andrea De Marco
, Programme Manager and Partnership Advisor di UNIDO.Lucia Silva
, Group Chief Sustainability Officer di Generali, sottolinea che "l'impatto crescente del cambiamento climatico sulla produzione agricola a livello globale, compresa quella del caffè, è innegabile. In questo contesto, l’assicurazione svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare la resilienza climatica – in particolare nelle economie in via di sviluppo, più vulnerabili agli impatti del clima".
I partner concentreranno la loro collaborazione su tre aree chiave
: promuovere partnership multi-stakeholder
e la cooperazione pubblico-privata per mobilitare risorse e condividere conoscenze a favore di una crescita inclusiva; condurre studi congiunti
con particolare attenzione all’assicurazione parametrica per la filiera del caffè nel contesto africano; favorire il dialogo e la misurazione dell’impatto tra stakeholder
pubblici e privati, inclusi strumenti pratici per valutare i risultati sociali e ambientali.
Questa iniziativa sottolinea l’impegno più ampio di Generali per promuovere sostenibilità e resilienza. Come parte di questo impegno, il Gruppo pone una forte attenzione alle partnership pubblico-private e all’utilizzo delle proprie competenze per supportare gli enti
pubblici nel promuovere sostenibilità e resilienza.