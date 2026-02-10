Gennaio da record per Azimut con raccolta netta che tocca quota 2,0 miliardi

(Teleborsa) - Nel mese di gennaio 2026
, il Gruppo Azimut
ha registrato una raccolta netta totale di 2,0 miliardi di euro
, il valore più alto mai registrato nel mese di gennaio nella storia del Gruppo.
Al 31 gennaio 2026 le masse totali
hanno raggiunto 144,8 miliardi
, riflettendo una crescita del 2,8%
rispetto al dato di fine 2025.Alessandro Zambotti, CEO e CFO del Gruppo
, ha commentato: “Dopo aver chiuso il 2025 con la miglior raccolta netta della nostra storia, pari a 32 miliardi di euro, un dato che ci ha posizionati ai vertici del settore, iniziamo il 2026 con un altro risultato di eccellenza
grazie a una raccolta record di 2,0 miliardi di euro, valore più alto mai registrato a gennaio. La domanda per i nostri fondi resta elevata e particolarmente solida in Italia, Brasile e Messico
. Allo stesso tempo, l’estero ha contribuito per circa due terzi alla raccolta complessiva, trainata dalla crescita delle attività istituzionali in Egitto e di Azimut NSI negli Stati Uniti
, nonché dal successo del wealth management a Dubai e Singapore. Inoltre, le nostre affiliate strategiche hanno continuato a espandere le rispettive piattaforme, sostenute da una raccolta organica significativa e da due acquisizioni rilevanti in Australia
. Guardiamo ai prossimi mesi con fiducia
, forti di un modello globale e diversificato che continua a generare crescita sostenibile.”