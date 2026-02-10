Gennaio da record per Azimut con raccolta netta che tocca quota 2,0 miliardi

Azimut

(Teleborsa) - Nel mese di, il Gruppoha registrato una, il valore più alto mai registrato nel mese di gennaio nella storia del Gruppo.Al 31 gennaio 2026 lehanno raggiunto, riflettendo unarispetto al dato di fine 2025., ha commentato: “Dopo aver chiuso il 2025 con la miglior raccolta netta della nostra storia, pari a 32 miliardi di euro, un dato che ci ha posizionati ai vertici del settore,grazie a una raccolta record di 2,0 miliardi di euro, valore più alto mai registrato a gennaio. La domanda per i nostri fondi resta. Allo stesso tempo, l’estero ha contribuito per circa due terzi alla raccolta complessiva, trainata dalla crescita delle, nonché dal successo del wealth management a Dubai e Singapore. Inoltre, le nostre affiliate strategiche hanno continuato a espandere le rispettive piattaforme, sostenute da una raccolta organica significativa e da. Guardiamo ai, forti di un modello globale e diversificato che continua a generare crescita sostenibile.”