Gennaio da record per Azimut con raccolta netta che tocca quota 2,0 miliardi

Finanza
(Teleborsa) - Nel mese di gennaio 2026, il Gruppo Azimut ha registrato una raccolta netta totale di 2,0 miliardi di euro, il valore più alto mai registrato nel mese di gennaio nella storia del Gruppo.

Al 31 gennaio 2026 le masse totali hanno raggiunto 144,8 miliardi, riflettendo una crescita del 2,8% rispetto al dato di fine 2025.

Alessandro Zambotti, CEO e CFO del Gruppo, ha commentato: “Dopo aver chiuso il 2025 con la miglior raccolta netta della nostra storia, pari a 32 miliardi di euro, un dato che ci ha posizionati ai vertici del settore, iniziamo il 2026 con un altro risultato di eccellenza grazie a una raccolta record di 2,0 miliardi di euro, valore più alto mai registrato a gennaio. La domanda per i nostri fondi resta elevata e particolarmente solida in Italia, Brasile e Messico. Allo stesso tempo, l’estero ha contribuito per circa due terzi alla raccolta complessiva, trainata dalla crescita delle attività istituzionali in Egitto e di Azimut NSI negli Stati Uniti, nonché dal successo del wealth management a Dubai e Singapore. Inoltre, le nostre affiliate strategiche hanno continuato a espandere le rispettive piattaforme, sostenute da una raccolta organica significativa e da due acquisizioni rilevanti in Australia. Guardiamo ai prossimi mesi con fiducia, forti di un modello globale e diversificato che continua a generare crescita sostenibile.”
