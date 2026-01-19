Azimut continua a crescere in Brasile con l'acquisto della maggioranza di Unifinance

(Teleborsa) - Azimut
, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha annunciato l'acquisizione di una quota di maggioranza in Unifinance Group
, realtà con una forte presenza nel wealth management nel segmento Ultra High Net Worth (UHNW) e una significativa penetrazione nel segmento dei clienti istituzionali (fondi pensione chiusi e compagnie di assicurazione).
Con questa nuova operazione, che segue quella siglata a dicembre scorso
per l'acquisizione di Knox Capital, Azimut migliora la propria capacità di servire clienti altamente sofisticati in Brasile
attraverso un modello integrato che combina competenze locali, governance solida e un'architettura globale.
Unifinance Group, con uffici a Rio de Janeiro e Santa Catarina, ha superato a fine 2025 i R$ 4.1 miliardi (circa 640 milioni di euro) in masse gestite/under advisory
, supportata da relazioni con la clientela di lunga data costruite sull'eccellenza e sull'allineamento degli interessi. L'integrazione con Azimut migliorerà i servizi offerti ai clienti grazie a una piattaforma di dimensioni più ampie, un'offerta di prodotti più articolata e processi ulteriormente rafforzati, mantenendo invariati l'indipendenza, la cultura e il modello di investimento di Unifinance.
L'operazione prevede l'assegnazione di azioni di Azimut Holding, senza esborso iniziale di cassa
, e include un meccanismo di earn-out subordinato al conseguimento di specifici target di crescita concordati.
"Da oltre un decennio, il Brasile rappresenta un pilastro strategico di crescita e redditività per Azimut, grazie a una piattaforma ben consolidata e scalabile - ha commentato il CEO Giorgio Medda
- Con l'acquisizione di Unifinance, che segue quella recente di Knox Capital, rafforziamo ulteriormente la nostra presenza in questo mercato ad alto potenziale, sia nel Wealth Management sia nel segmento Institutional & Wholesale. A seguito della transazione, Azimut gestirà in Brasile circa R$ 60 miliardi (oltre 9 miliardi di euro), il quale si conferma come il terzo mercato a livello globale per il Gruppo. Questa operazione è perfettamente in linea col percorso di crescita delineato da Elevate 2030 e ribadisce l'impegno di Azimut a lungo termine in contesti ad alto potenziale".