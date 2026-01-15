Usa, PhillyFed gennaio sale più delle attese a 12,6 punti

(Teleborsa) - Peggiora contro le attese l'attività delnell'(Stati Uniti). A, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia () si è portato a 12,6 punti dai -8,8 di dicembre. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che indicavano un livello di -1,6 punti.Va detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno del distretto di Philadelphia ci sono nelpiù imprese ottimiste che pessimiste, viceversa un indice sotto lo zero indica il prevalere del numero di imprese pessimiste.L'indice deiè salito di 9 punti a 14,4, e l'indice delleè aumentato di 6 punti a 9,5. Nel complesso, le aziende hanno continuato a segnalare un aumento dell'occupazione, sebbene l'sia sceso di 3 punti a 9,7 a gennaio. Nel frattempo, l'è sceso di 17 punti a -8,4, il livello più basso da luglio 2024.Le aziende hanno continuato a segnalare aumenti complessivi dei prezzi. L'indice deiè sceso di 2 punti a 46,9 a gennaio, il secondo calo consecutivo e il livello più basso da giugno. Quasi il 47% delle aziende ha segnalato aumenti dei prezzi degli input, mentre nessuna ha segnalato diminuzioni; il 53% ha segnalato invarianze. L'indice deiricevuti è salito di 2 punti a 27,8.