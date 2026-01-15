Usa, PhillyFed gennaio sale più delle attese a 12,6 punti

(Teleborsa) - Peggiora contro le attese l'attività del settore manifatturiero
nell'area di Philadelphia
(Stati Uniti). A gennaio 2026
, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly Fed
) si è portato a 12,6 punti dai -8,8 di dicembre. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che indicavano un livello di -1,6 punti.
Va detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero
più imprese ottimiste che pessimiste, viceversa un indice sotto lo zero indica il prevalere del numero di imprese pessimiste.
L'indice dei nuovi ordini
è salito di 9 punti a 14,4, e l'indice delle spedizioni
è aumentato di 6 punti a 9,5. Nel complesso, le aziende hanno continuato a segnalare un aumento dell'occupazione, sebbene l'indice di occupazione
sia sceso di 3 punti a 9,7 a gennaio. Nel frattempo, l'indice delle scorte
è sceso di 17 punti a -8,4, il livello più basso da luglio 2024.
Le aziende hanno continuato a segnalare aumenti complessivi dei prezzi. L'indice dei prezzi pagati
è sceso di 2 punti a 46,9 a gennaio, il secondo calo consecutivo e il livello più basso da giugno. Quasi il 47% delle aziende ha segnalato aumenti dei prezzi degli input, mentre nessuna ha segnalato diminuzioni; il 53% ha segnalato invarianze. L'indice dei prezzi correnti
ricevuti è salito di 2 punti a 27,8.