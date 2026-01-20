Davos, CEO italiani restano ottimisti e puntano su crescita, ma "nodo" IA

(Teleborsa) -, segnato da sfide complesse. La vera discriminante competitiva si gioca sulla capacità di accelerare la trasformazione tecnologica: è la fotografia scattata dallache ha intervistato 4.454 Amministratori Delegatiin 95 Paesi e territori, inclusi 118 italiani, tra ottobre e novembre 2025.l’indagine registra un certo ottimismo verso il futuro, nella consapevolezza del contesto incerto. Il 62% dei CEO italiani prevede una crescita dell’economia globale nei prossimi 12 mesi, in linea con il dato mondiale (61%), dove si registra una crescita continua negli ultimi tre anni (+43% dal 2023 ad oggi). Più contenuta la fiducia sull’economia nazionale, che è prevista in crescita da poco meno della metà dei rispondenti (49%).si dice molto o estremamente fiducioso sulla crescita del fatturato nel breve termine, ben oltre la media globale, ferma al 30%. Osservando invece il triennio, l’ottimismo sale al 53%, rispetto al 49% registrato a livello mondiale.il fatturato medio delle imprese in Italiaè cresciuto del 10% (rispetto all'8% globale) e del margine netto dell'8% (contro il +10% mondiale). Eppure, emerge un nodo cruciale: nonostante l'intelligenza artificiale stia rivoluzionando le regole della competizione, la maggior parte delle aziende fatica ancora a convertire gli investimenti in profitti stabili.L’ottimismo per il futuro porta comunque i segni dell’incertezza: circa un terzo dei CEO, sia in Italia che nel mondo,dichiara che l’incertezza geopolitica ha ridotto la probabilità di investimenti significativi. Non emerge tuttavia una strategia per contrastare i rischi geopolitici: circa la metà dei CEO italiani e di tutto il mondo prevede un rafforzamento delle difese informatiche, ma solo il 23% dei CEO italiani e il 18% dei CEO a livello globale prende in considerazione azioni come la riconfigurazione della supply chain.A valutare misure per contenere la dipendenza da partner tecnologici, l’uscita da mercati rischiosi e l’adozione di strategie di tax restructuring è solo un ristretto numero di CEO (tra il 12 e il 20% di rispondenti a livello mondiale e tra il 6-15% a livello italiano).I CEO mondiali temono soprattutto rischi informaticie instabilità macroeconomica: entrambe al 31% tra le principali minacce per i prossimi 12 mesi.In Italia, però, il quadro cambia. I CEO puntano il dito su cambiamento tecnologico, dazi, rischi informatici, inflazione e scarsità di lavoratori qualificati, citati dal 20% al 25% degli intervistati. Rispetto al mondo, i CEO italiani si sentono molto meno esposti ai conflitti geopolitici: solo il 13% si è dichiarato molto o estremamente esposto, vs 23% a livello globale.Calano anche le ansie generali. La carenza di competenze chiave, che un anno fa svettava al 35%, oggi si ferma al 20% e divide il podio con altre quattro preoccupazioni. Sui dazi, l'impatto resta limitato: il 22% dei CEO italiani lamenta cali nei margini netti (meno del 29%globale), mentre il 65% –sopra la media mondiale del 60% –non nota effetti rilevanti. Un livello superiore alla Francia (3%), ma sotto Germania (27%), Canada (35%) e Cina (44%).La trasformazione digitale è la priorità numero uno per il 53% dei CEO italiani, ben oltre il 42% registrato a livello mondiale, per allineare l’azienda all’evoluzione tecnologica. Al secondo posto si trova la qualità dei management team: il 42% degli intervistati italiani la ritiene essenziale, contro il 21% globale. Non da meno la capacità innovativa dell'azienda, citata dal 34% in Italia rispetto al 29% nel resto del mondo. In controtendenza sulla scena internazionale, è minoritaria la percentuale di CEOitaliani preoccupati per le eventuali interruzioni causate da un evento geopolitico e per le capacità dell’azienda di rispondervi (15% vs. 21% globale).Rimane centrale il tema dell’intelligenza artificiale, per i CEO italiani si configura come una questione primariamente culturale. In Italia, i CEO faticano a tenere il passo con l'intelligenza artificiale: in tutti i campi analizzati, la quota di chi ammette una scarsa o nulla implementazione supera sistematicamente lamedia mondiale.con il 54% delle aziende italiane ferme contro il 46% globale. Il divario si allarga nei servizi di supporto (58% contro 47%) e nello sviluppo di prodotti, servizi ed esperienze, dove il 60% dei vertici nostrani non ha ancora adottato l'IA, a fronte del 47% internazionale. Peggiora nella definizione della direzione strategica: il 68% di imprese italiane non integra ancora l'IA, contro il 53% nel resto del mondo. Solo nella soddisfazione della domanda i numeri si avvicinano, con il 62% dei CEO italiani in ritardo rispetto al 59% globale. Le strategie sull'IA in Italia restano embrionali rispetto ai benchmark internazionali.ammette che di non avere una cultura favorevole all’adozione dell’IA, contro il 9% nel resto del mondo. Il 14% degli AD italiani lamenta inoltre un ambiente tecnologico che non supporta l’integrazione dell'IA (contro il 10% globale), nei processi il divario è maggiore: il 34% non ha formalizzato regole per un'IA "responsabile" (vs 22% mondiale), il 40% manca di una roadmap chiara (quasi doppio del 23% globale) e 2 su 5 temono di non attrarre talenti tech specializzati (contro il 23% altrove).il 43% delle aziende giudica insufficienti gli investimenti in IA per centrare gli obiettivi (vs 29% globale), il 63% usa tool IA "orfani" di documenti e dati interni (contro il 46% mondiale), condannando l'innovazione a una misura superficiale anziché ad una vera trasformazione.