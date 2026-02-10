Kruso Kapital, nel 2025 vendite in asta superano i 36 milioni di euro di aggiudicato (+150%)

Kruso Kapital

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel credito su pegno e nel mercato delle aste di preziosi, oggetti d’arte e beni da collezione, ha chiuso ilcon una crescita a tripla cifra delle, superando i(14,5 milioni al 31.12.2024).A trainare laè stata in particolare la forte crescita dellatramite l’App, che nel solo 2025 ha registrato oltre 19.000 registrati, con oltre 40.500 offerte online. Lesono state oltre(pari circa al 25% delle offerte ricevute), a testimonianza di un modello capace di coniugare qualità dell’offerta, ampiezza della domanda e accessibilità digitale. Un ulteriore numero interessante è dato dal peso % rappresentato dalle aggiudicazioni tramite offerte online rispetto alla totalità delle aggiudicazioni, che mediamente nel 2025 si è attestato oltre il 75%., General Manager di Kruso Kapital, ha così commentato: "Il 2025 segna un risultato di grande rilievo per il business delle aste, il migliore della storia per la società. La crescita registrata conferma la solidità del nostro modello e il ruolo sempre più centrale del canale digitale, che sta ampliando la platea dei partecipanti e rendendo le aste più accessibili. La nostra piattaforma digitale e l’App dedicata stanno riscontrando, sempre più, apprezzamenti da parte degli utenti e vogliamo proseguire in questa direzione".Ilsi inserisce in un contesto di crescita complessiva del Gruppo Kruso Kapital, come evidenziato anche dall’andamento positivo del finanziato nel periodo di riferimento, e riflette non solo una maggiore efficienza nella gestione dei lotti, ma anche un’evoluzione nelle modalità di partecipazione, sempre più orientate a soluzioni digitali.