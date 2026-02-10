Kruso Kapital, nel 2025 vendite in asta superano i 36 milioni di euro di aggiudicato (+150%)

(Teleborsa) - Kruso Kapital
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel credito su pegno e nel mercato delle aste di preziosi, oggetti d’arte e beni da collezione, ha chiuso il 2025
con una crescita a tripla cifra delle vendite in asta
, superando i 36 milioni di euro di valore
(14,5 milioni al 31.12.2024).
A trainare la performance
è stata in particolare la forte crescita della partecipazione
tramite l’App KrusoK Aste
, che nel solo 2025 ha registrato oltre 19.000 registrati, con oltre 40.500 offerte online. Le aggiudicazioni complessive
sono state oltre 10.000
(pari circa al 25% delle offerte ricevute), a testimonianza di un modello capace di coniugare qualità dell’offerta, ampiezza della domanda e accessibilità digitale. Un ulteriore numero interessante è dato dal peso % rappresentato dalle aggiudicazioni tramite offerte online rispetto alla totalità delle aggiudicazioni, che mediamente nel 2025 si è attestato oltre il 75%. Giuseppe Gentile
, General Manager di Kruso Kapital, ha così commentato: "Il 2025 segna un risultato di grande rilievo per il business delle aste, il migliore della storia per la società. La crescita registrata conferma la solidità del nostro modello e il ruolo sempre più centrale del canale digitale, che sta ampliando la platea dei partecipanti e rendendo le aste più accessibili. La nostra piattaforma digitale e l’App dedicata stanno riscontrando, sempre più, apprezzamenti da parte degli utenti e vogliamo proseguire in questa direzione".
Il trend
si inserisce in un contesto di crescita complessiva del Gruppo Kruso Kapital, come evidenziato anche dall’andamento positivo del finanziato nel periodo di riferimento, e riflette non solo una maggiore efficienza nella gestione dei lotti, ma anche un’evoluzione nelle modalità di partecipazione, sempre più orientate a soluzioni digitali.