NextGeo, Borsa: pre-asta fino alle 14:00 dopo maxi annuncio su nuova nave e commessa

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato i nuovi orari per le azioni Next Geosolutions Europe
, società nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore quotata sul mercato Euronext Growth Milan, dopo le aveva sospese in attesa di comunicato. I titoli sono in pre-asta (reopening) fino alle ore 14:00
.
NextGeo ha nel frattempo annunciato
, tramite la controllata rana subsea, una LOI con Saipem
per la fornitura di servizi di "sat diving" nell'area del Medio Oriente. L'accordo ha un valore di circa 150 milioni di dollari
, con una durata prevista di 36 mesi. Contestualmente, in linea con la LOI, amplia la propria flotta con l'ingresso di "NG supporter", nuova unità navale specializzata nell'esecuzione di complesse operazioni subsea. Il valore dell'investimento è pari a 112 milioni di dollari
.