Volkswagen, Audi: consegne in calo nel 2025, pesano dazi e competizione cinese

(Teleborsa) - Nel 2025 Audi, il marchio premium di Volkswagen
, ha consegnato
oltre 1,6 milioni di veicoli in tutto il mondo, registrando un calo di circa il 3%
rispetto all'anno precedente a causa dei dazi statunitensi e dell'intenso contesto competitivo in Cina.
In Nord America
, Messico escluso, le consegne sono diminuite di oltre il 12% a 202mila unità, mentre la Cina
, inclusa Hong Kong, ha visto un calo del 5% a circa 617mila veicoli.
In Europa
(esclusa la Germania), Audi ha consegnato oltre 464mila veicoli, mantenendosi sostanzialmente in linea con l'anno scorso. Le consegne di veicoli elettrici sono aumentate di circa il 40%, raggiungendo circa 113mila unità, proseguendo il trend positivo a livello globale.
Audi ha registrato solidi incrementi anche nel suo mercato interno, la Germania
, con oltre 206.000 veicoli consegnati (+4%), di cui circa 41.000 completamente elettrici (+89%).
Le consegne di modelli completamente elettrici
hanno raggiunto il record
di oltre 223.000 unità nel 2025, con un incremento di circa il 36%.