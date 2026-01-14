Volkswagen, Audi: consegne in calo nel 2025, pesano dazi e competizione cinese

Volkswagen

(Teleborsa) - Nel 2025 Audi, il marchio premium di, haoltre 1,6 milioni di veicoli in tutto il mondo, registrando unrispetto all'anno precedente a causa dei dazi statunitensi e dell'intenso contesto competitivo in Cina.In, Messico escluso, le consegne sono diminuite di oltre il 12% a 202mila unità, mentre la, inclusa Hong Kong, ha visto un calo del 5% a circa 617mila veicoli.In(esclusa la Germania), Audi ha consegnato oltre 464mila veicoli, mantenendosi sostanzialmente in linea con l'anno scorso. Le consegne di veicoli elettrici sono aumentate di circa il 40%, raggiungendo circa 113mila unità, proseguendo il trend positivo a livello globale.Audi ha registrato solidi incrementi anche nel suo mercato interno, la, con oltre 206.000 veicoli consegnati (+4%), di cui circa 41.000 completamente elettrici (+89%).Le consegne dihanno raggiunto ildi oltre 223.000 unità nel 2025, con un incremento di circa il 36%.