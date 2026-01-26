Forte calo del mercato di Tokyo, chiuse Mumbai e Sydney

Tokyo

(Teleborsa) -, guidati da Tokyo, con gli investitori che valutano le persistenti preoccupazioni geopolitiche e la possibilità di un intervento delle autorità giapponesi sul mercato dei cambi dopo la perdita di fiducia del mercato a seguito della possibilità che il nuovo governo implementi politiche fiscali ancora più espansive in un paese altamente indebitato.Domenica, il Primo Ministro canadeseha dichiarato che il suo paese, dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre dazi del 100% su Ottawa se avesse firmato un accordo commerciale con la Cina.Stamattina, losi è rafforzato dello 0,45%, attestandosi a circa 155 contro il dollaro, dopo che ieri ilgiapponese ha segnalato di voler contrastare l'attività speculativa del mercato in seguito al forte rafforzamento dello yen di venerdì, avvertendo che le autorità sono pronte ad agire se la volatilità dovesse intensificarsi.A picco, con ilche accusa un ribasso dell'1,77%; sulla stessa linea, giornata negativa per, in calo dello 0,85%. Poco mossaPressoché invariato(-0,12%); variazioni negative per(-0,81%). ChiuseContenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,66%. La giornata del 25 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,1%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%.Il rendimento per l'è pari 2,24%, mentre il rendimento deltratta 1,82%.