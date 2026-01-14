Tonfo di Trip.com su indagine antitrust cinese

(Teleborsa) - Trip.com
, fornitore leader a livello mondiale di servizi di viaggio completi per prenotazioni di alloggi, biglietteria di trasporto, pacchetti turistici e gestione di viaggi aziendali, affonda nel pre-market sul Nasdaq
- al momento giù del 10,5% - dopo avere chiuso in forte ribasso a Hong Kong
(-6,5%), in scia all'avvio di un'indagine
da parte dell'autorità cinese di regolamentazione per presunta condotta antitrust
.
La società ha annunciato di aver ricevuto un avviso di indagine da parte dell'Amministrazione Statale per la Regolamentazione del Mercato della Repubblica Popolare Cinese (la "SAMR") ai sensi della Legge Anti-Monopoli della Repubblica Popolare Cinese. Trip.com avrebbe abusato della sua posizione dominante
sul mercato e attuato pratiche monopolistiche
.