Tonfo di Trip.com su indagine antitrust cinese

(Teleborsa) - Trip.com, fornitore leader a livello mondiale di servizi di viaggio completi per prenotazioni di alloggi, biglietteria di trasporto, pacchetti turistici e gestione di viaggi aziendali, affonda nel pre-market sul Nasdaq - al momento giù del 10,5% - dopo avere chiuso in forte ribasso a Hong Kong (-6,5%), in scia all'avvio di un'indagine da parte dell'autorità cinese di regolamentazione per presunta condotta antitrust.

La società ha annunciato di aver ricevuto un avviso di indagine da parte dell'Amministrazione Statale per la Regolamentazione del Mercato della Repubblica Popolare Cinese (la "SAMR") ai sensi della Legge Anti-Monopoli della Repubblica Popolare Cinese. Trip.com avrebbe abusato della sua posizione dominante sul mercato e attuato pratiche monopolistiche.


