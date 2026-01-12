Orsted, Moody's taglia outlook a negativo con stop a progetti offshore in USA

(Teleborsa) - Moody's
ha modificato l'outlook
di Orsted
, colosso danese delle energie rinnovabili, da stabile a negativo
. Contestualmente, ha confermato il rating a lungo termine "Baa2" di Orsted.
L'azione di rating fa seguito all'annuncio del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti, il 22 dicembre 2025, della sospensione dei contratti per tutti i grandi progetti eolici offshore in costruzione negli Stati Uniti
. La sospensione, con effetto immediato, riguarda entrambi i progetti eolici offshore di Orsted negli Stati Uniti ancora in costruzione, Revolution Wind (704 MW) e Sunrise Wind (924 MW).
L'outlook negativo riflette le continue sfide del settore eolico offshore globale
, a cui Orsted è esposta, in particolare negli Stati Uniti, dove esiste ora un rischio elevato che la persistente opposizione politica negli Stati Uniti possa impedire a Orsted di completare la costruzione dei suoi due progetti americani.
Questi ulteriori rischi finanziari, e gli ulteriori fattori di rischio che ne derivano, potrebbero esercitare una pressione al ribasso sul rating di Orsted
. La direzione futura del rating dipenderà quindi dalle prospettive di questi progetti e dal loro impatto finanziario su Orsted, per il quale esistono diversi possibili scenari.