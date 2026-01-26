Ryanair alza le stime sulle tariffe per l'intero esercizio

Ryanair

(Teleborsa) -, compagnia aerea low cost irlandese, ha registrato un(pre-elementi eccezionali) di 115 milioni di euro nel, rispetto a un solido utile di 149 milioni di euro nel terzo trimestre dell'anno precedente. La società ha spiehgato che un onere straordinario di 85 milioni di euro costituisce un accantonamento per circa il 33% della sanzione infondata dell'AGCM italiana, che è certa verrà annullata in appello.del terzo trimestre sono aumentati del 9%, raggiungendo i 3,21 miliardi di euro. Isono aumentati del 10%, raggiungendo i 2,10 miliardi di euro, grazie a unin crescita del 6% e apiù elevate del 4%, grazie alle consistenti prenotazioni per le vacanze scolastiche di ottobre e alle prenotazioni per Natale/Capodanno. Isono stati solidi, in crescita del 7%, raggiungendo gli 1,11 miliardi di euro. I costi operativi (pre-esenzione) sono aumentati del 6%, raggiungendo i 3,11 miliardi di euro (fisso per passeggero). Con la quasi totalità dei B-8200 "Gamechanger" consegnati, gli altri ricavi nel terzo trimestre sono diminuiti a causa dell'assenza di indennizzi per ritardi di consegna nel trimestre (inclusi nel compenso del terzo.Al 31 dicembre, il gruppo contava 206nella sua flotta di 643 aeromobili. Prevede di ricevere gli ultimi 4 "Gamechanger" (210 in totale) entro la fine di febbraio, favorendo una crescita del traffico del 4%, che raggiungerà i 216 milioni di aeromobili l'anno prossimo (anno fiscale 2027).Ryanair prevede ora una(in precedenza 207 milioni), grazie alla forte domanda e alle consegne anticipate di Boeing. I costi unitari hanno registrato un andamento positivo e continua a prevedere solo una modesta inflazione dei costi unitari per l'anno fiscale 2026, poiché le consegne di B-8200, la copertura del carburante e l'efficace controllo dei costi contribuiscono a compensare l'aumento delle tariffe ATC, i maggiori costi ambientali e il calo della compensazione per i ritardi di consegna dell'anno scorso. Sebbene il quarto trimestre non benefici della Pasqua, le tariffe sono in crescita rispetto all'anno precedente e. In questa fase, sta orientando "con cautela" l'utile dell'anno fiscale 2026 (pre-eccezionale) in un intervallo compreso tra 2,13 miliardi di euro e 2,23 miliardi di euro.