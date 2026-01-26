Smart Capital, CrowdFundMe e WeAreStarting siglano accordo per nuovo gruppo quotato per consulenza e funding alle PMI

Smart Capital

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity edi Private Investments in Public Equity e la sua controllata, unica piattaforma di crowdinvesting quotata su Borsa Italiana, e, società specializzata in equity crowdfunding e servizi alle imprese, hanno sottoscritto, unitamente a(Presidente, Amministratore Delegato e azionista di riferimento di CrowdFundMe con circa il 36% del capitale sociale) e a(Presidente, Amministratore Delegato e azionista di riferimento di WAS con circa il 55,96% circa del capitale sociale) un accordo volto a disciplinare, inter alia, i termini, le condizioni e le modalità di un’operazione diNel contesto dell’Accordo di Fusione è prevista la stipula al perfezionamento dell’Operazione tra Tommaso Baldissera Pacchetti, Smart Capital e Carlo Allevi di un, con un periodo di lock-up di 3 anni, volto a disciplinare taluni profili relativi allae al regime dirispettivamente detenute dai predetti soci in CFM.L’Operazione si configura, sia per CFM sia per Smart Capital, quale operazione di “”.L’operazione è finalizzata a creare una, combinando attività di. La fusione è proposta in ragione delladelle società partecipanti alla fusione, con l’obiettivo di cogliere le opportunità di mercato che potranno presentarsi, integrando e ampliando, nel contempo, i servizi rispettivamente offerti.La Fusione sarà attuata mediante (i)di tutte le azioni rappresentative del capitale sociale di S4T e di tutte le quote rappresentative del capitale sociale di WAS, incluse quelle risultanti dalla conversione degli SFP emessi da WAS e (ii) l’, nel contesto di un aumento di capitale di CFM, di nuove azioni ordinarie di CFM, prive di indicazione del valore nominale (le “Azioni CFM”)da assegnare in concambio rispettivamente ai soci di S4T e WAS – in proporzione al capitale dagli stessi detenuto nella rispettiva Società lncorporanda – sulla base dei rapporti di cambio infra descritti (i “Rapporti di Cambio”), senza alcun onere per gli stessi in relazione alle operazioni di concambio e senza previsione di conguaglio in denaro.ai fini della Fusione vedono: (i)per ogni quota (da 1,00 euro nominali); (ii), che sarà soggetto ad aggiustamento, sulla base di una formula inclusa nel Progetto di Fusione, nel caso in cui la media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni CFM registrati nell’ultimo mese precedente la data dell’assemblea deisoci di S4T convocata per l’approvazione della Fusione sia inferiore a Euro 1,10 per far sì che il controvalore di mercato delle azioni CFM attribuite ai soci S4T sia pari o superiore al capitale investito dagli stessi, fermo restando che il Rapporto di Cambio S4T/CFM non potrà essere superiore a 1 azione CFM per ogni azione S4T (il “Meccanismo di Aggiustamento”).La fusione sarà dunque attuata mediante unper complessivi nominali 170.117,0456 euro con emissione di 4.000.753 Azioni CFM, a seguito del quale, senza pregiudizio per il Meccanismo di Aggiustamento: (i) i soci di WAS riceveranno in concambio complessive 571.347 Azioni CFM; e (ii) i soci di S4T riceveranno in concambio complessive 3.429.406 Azioni CFM.Le Azioni CFM assegnate in concambio ai soci delle Società lncorporande saranno, al pari delle altre azioni CFM già esistenti, ammesse alle negoziazioni su EGM con godimento regolare.Si prevede che l’Operazione possa perfezionarsiPer effetto della Fusione e in considerazione dei Rapporti di Cambio, ilsarà detenuto al 30,97% da Smart Capital, al 11,01% da Tommaso Baldissera Pacchetti, al 7,26% da Herongreen, al 4,83% da Carlo Allevi, flottante al 45,93%.Ai fini della nomina del, gli aderenti al Patto Parasociale si sono impegnati a presentare congiuntamente e a votare a favore di un’unica lista, contenente l’indicazione di 7 candidati, di cui: i primi 4 candidati per ordine progressivo sarannoe i successivi 3 candidati per ordine progressivo saranno iLa carica disarà attribuita afino all’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2028., attuale Direttore Generale di Smart4Tech, assumerà il ruolo disarà. Successivamente all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028,l’Amministratore Delegato di CFM verrà designato da Smart Capital.