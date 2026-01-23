Impresa Tonon, valore della produzione atteso a 426 milioni nel 2025 e terza generazione nel Cda

(Teleborsa) -, gruppo internazionale dell’edilizia con sede nel Trevigiano, celebrae apre un nuovo capitolo della propria storia presentando il restyling del logo, il nuovo sito istituzionale e l’ingresso della terza generazione nel, con i giovani consiglieri delegati Roberta e Giacomo Tonon al fianco di Marco Cestari e Tania Murru.Daiemerge che il Gruppo Tonon ha registrato un aumento del 3,9% dela circa 426,3 milioni di euro.Nel dettaglio delle singole società,prevede per il 2025 un valore della produzione pari a 85 milioni, confermandosi tra i cardini industriali del gruppo.si attesta a 77,9 milioni previsti, mentremostra una performance particolarmente robusta, raggiungendo i 106,7 milioni. A guidare la classifica interna è, che supera i 110 milioni.A livello di marginalità, l’si mantiene attorno ai 47 milioni, un dato importante che indica efficienza operativa e capacità di assorbire gliche hanno caratterizzato l’ultimo biennio nel settore delle costruzioni.Il gruppo cresce fino a, con un incremento di 110 risorse rispetto all’anno precedente. Un segnale di rafforzamento organizzativo e di fiducia nei piani di sviluppo futuri.Ilrappresentano simbolicamente questa evoluzione: un’identità visiva che rende omaggio alle radici e al tempo stesso interpreta la modernità di un gruppo che negli anni ha saputo trasformarsi, mantenendo come valori guida competenza, affidabilità e capacità di anticipare le esigenze del mercato."Il restyling del logo e il nuovo sito non sono semplici interventi estetici, ma un modo per raccontare in modo più fedele ciò che siamo diventati: un gruppo strutturato, moderno, con valori chiari e una visione globale. Vogliamo continuare a crescere investendo sulle competenze delle persone, sulle tecnologie e sulla sostenibilità dei processi. La nostra generazione ha il compito di far evolvere Impresa Tonon senza mai perdere il legame con le sue radici", dichiara Roberta Tonon."Oggi viviamo un momento di grande trasformazione: nuove tecnologie, nuovi materiali, nuovi modelli di progettazione e gestione stanno cambiando il settore delle costruzioni. Il nostro compito è far sì che Impresa Tonon non solo resti competitiva, ma diventi un punto di riferimento per qualità, efficienza e capacità di affrontare sfide complesse. Il passaggio generazionale rappresenta un’opportunità per portare nuove energie e nuove idee, senza dimenticare ciò che ci ha resi ciò che siamo. L’obiettivo è continuare a costruire valore, con lo stesso senso di responsabilità che ci accompagna dal 1955", dichiara Giacomo Tonon.