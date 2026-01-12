RedFish Listing Partners, Cda approva emissione seconda tranche prestito obbligazionario 2025-2030

(Teleborsa) - Il Cda di RedFish Listing Partners
ha approvato l’emissione della seconda tranche del prestito obbligazionario denominato “Redfish Listing Partners S.p.A. – 6% Eur 2025-2030”
.
Il Prestito Obbligazionario prevede un ammontare complessivo massimo in linea capitale
, per tutte e due le tranche, pari a 10 milioni di euro
costituito da 1.000 obbligazioni nominative del valore nominale unitario di 10.000 euro ciascuna, di taglio non frazionabile.
L’emissione della prima tranche
risulta, come da comunicato del 4 ottobre 2025, essere quantificata in 1,37 milioni
, suddivisa in 137 Titoli aventi come data di emissione e godimento il 30 settembre 2025 sino al termine massimo di durata del 31 dicembre 2030.
L’emissione della seconda e ultima tranche
risulta quantificata in 2,6 milioni
, suddivisa in 260 Titoli aventi come trade date il 9 gennaio 2026, data di emissione il 12 Gennaio 2026 e data primo stacco cedola il 10 febbraio 2026 sino al termine massimo di durata del 31 dicembre 2030. A partire quindi da questa data e ai sensi del regolamento del Prestito Obbligazionario, le obbligazioni relative alla seconda tranche inizieranno a maturare un interesse lordo annuo pari al 6%, con liquidazione mensile degli interessi.