RedFish Listing Partners, Cda approva emissione seconda tranche prestito obbligazionario 2025-2030

(Teleborsa) - Il Cda diha approvato l’emissione dellaIl Prestito Obbligazionario prevede un, per tutte e due le tranche, pari acostituito da 1.000 obbligazioni nominative del valore nominale unitario di 10.000 euro ciascuna, di taglio non frazionabile.L’emissione dellarisulta, come da comunicato del 4 ottobre 2025, essere quantificata in, suddivisa in 137 Titoli aventi come data di emissione e godimento il 30 settembre 2025 sino al termine massimo di durata del 31 dicembre 2030.L’emissione dellarisulta quantificata in, suddivisa in 260 Titoli aventi come trade date il 9 gennaio 2026, data di emissione il 12 Gennaio 2026 e data primo stacco cedola il 10 febbraio 2026 sino al termine massimo di durata del 31 dicembre 2030. A partire quindi da questa data e ai sensi del regolamento del Prestito Obbligazionario, le obbligazioni relative alla seconda tranche inizieranno a maturare un interesse lordo annuo pari al 6%, con liquidazione mensile degli interessi.