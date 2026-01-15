Milano 16:47
45.862 +0,47%
Nasdaq 16:47
25.681 +0,84%
Dow Jones 16:47
49.406 +0,52%
Londra 16:47
10.239 +0,53%
Francoforte 16:47
25.312 +0,10%

Usa, nell'ultima settimana stoccaggi gas in calo meno delle attese a -71 BCF

Economia, Macroeconomia
Usa, nell'ultima settimana stoccaggi gas in calo meno delle attese a -71 BCF
(Teleborsa) - Scendono meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 9 gennaio 2026 sono risultati in calo di 71 BCF (billion cubic feet).

Il dato si rivela inferiore al consensus (-89 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 119 BCF.

Le scorte totali si sono dunque portate a 3.185 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento dell'1,0% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.152) e in crescita del 3,4% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.079 BCF.
Condividi
```