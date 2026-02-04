Anima, utile normalizzato sale a 286,5 milioni nel 2025. Dividendo di 0,50 euro

Anima

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha chiuso il 2025 condi 3.898 milioni di euro, di cui 2.274 milioni di euro corrispondente a prodotti del Gruppo collocati sul mercato retail. Il totale delleal 31 dicembre 2025 è salito a 212,4 miliardi di euro.Nell’esercizio 2025, lesono state pari a 363,9 milioni di euro (+7% rispetto ai 338,7 milioni di euro dell’esercizio 2024, +5% al netto dell’effetto acquisizioni). Lesono state pari a 82,3 milioni di euro (contro i 125,3 milioni di euro del 2024). Considerando queste ultime e gli altri proventi, irisultano pari a 515,7 milioni di euro (in calo del 3% rispetto ai 529,9 milioni di euro del 2024, e del 5% al netto della variazione di perimetro).L’si è attestato a 266,7 milioni di euro (+16% rispetto ai 229,9 milioni di euro del 2024). L'(che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita, e il ricavo una tantum) risulta pari a 286,5 milioni di euro (+4% rispetto ai 276,5 milioni di euro del 2024).I dati comparabili del 2024 sono restated a seguito del completamento dei processi di purchase price allocation relativi all’, con un miglioramento di 2,1 milioni di euro della voce "Altri costi e ricavi", e conseguente effetto su EBIT, utile pre-imposte, e utile netto.Laconsolidata al 31 dicembre 2025 risulta positiva (cassa netta) per 491,3 milioni di euro (rispetto ai 251,5 milioni di cassa netta al 31 dicembre 2024). La variazione nell’anno riflette i risultati del business e dell’incremento di valore dei titoli, e sconta il pagamento di dividendi per 146,3 milioni di euro.Il CdA ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di unpari a 0,50 euro per ogni azione ordinaria al lordo delle ritenute di legge; il dividendo sarà pagabile a partire dal 22 aprile 2026 (con stacco cedola il 20 aprile 2026 e record date 21 aprile 2026). Ai fini fiscali, ove pertinente, si segnala che il dividendo sarà prelevato dall’utile netto del 2025.