Adidas, ricavi record di 24,8 miliardi di euro nel 2025. Avvia buyback da 1 miliardo

(Teleborsa) - Adidas
, colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo, ha chiuso il quarto trimestre del 2025
con ricavi
del marchio, al netto degli effetti valutari, in aumento dell'11%. Includendo le vendite di Yeezy nell'anno precedente (50 milioni di euro nel 2024), i ricavi, al netto degli effetti valutari sono aumentati del 10%. In euro, i ricavi hanno raggiunto i 6.076 milioni di euro nel trimestre (vs 5.965 milioni di euro l'anno prima). Il margine lordo
dell'azienda è migliorato di 1,0 punti percentuali, attestandosi al 50,8% (2024: 49,8%), mentre l'utile operativo è più che raddoppiato, attestandosi a 164 milioni di euro (2024: 57 milioni di euro).
Nell'intero anno 2025
, i ricavi del marchio adidas, al netto degli effetti valutari, sono aumentati del 13% per il secondo anno consecutivo, trainati da una crescita a due cifre in tutti i mercati e canali. Includendo le vendite di Yeezy nell'anno precedente (650 milioni di euro), i ricavi, a parità di cambio, sono aumentati del 10%. In euro, i ricavi
hanno raggiunto il livello record
di 24.811 milioni di euro (vs 23.683 milioni di euro nel 2024), nonostante un impatto negativo della conversione valutaria di oltre 1 miliardo di euro. Il margine lordo è migliorato di 0,8 punti percentuali, attestandosi al 51,6% nel 2025 (50,8% l'anno prima), nonostante gli impatti negativi derivanti da andamenti valutari sfavorevoli e dazi doganali più elevati. L'utile operativo
dell'intero anno è aumentato di oltre 700 milioni di euro, attestandosi a 2.056 milioni di euro. Il margine operativo è migliorato di 2,6 punti percentuali, attestandosi all'8,3% nel 2025.
Considerato "il forte slancio del marchio, i solidi fondamentali dell'azienda, il suo solido bilancio e la solida generazione di flussi di cassa, nonché la fiducia del management nello sviluppo futuro di adidas", il board ha deciso di avviare un riacquisto di azioni proprie
. A partire da inizio febbraio, l'azienda prevede di riacquistare azioni proprie per un valore fino a 1 miliardo di euro
nel 2026. Il riacquisto di azioni proprie sarà finanziato dalla prevista forte generazione di flussi di cassa dell'azienda nel 2026. adidas intende annullare le azioni riacquistate.