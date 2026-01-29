Adidas, ricavi record di 24,8 miliardi di euro nel 2025. Avvia buyback da 1 miliardo

Adidas

(Teleborsa) -, colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo, ha chiuso ilcondel marchio, al netto degli effetti valutari, in aumento dell'11%. Includendo le vendite di Yeezy nell'anno precedente (50 milioni di euro nel 2024), i ricavi, al netto degli effetti valutari sono aumentati del 10%. In euro, i ricavi hanno raggiunto i 6.076 milioni di euro nel trimestre (vs 5.965 milioni di euro l'anno prima). Ildell'azienda è migliorato di 1,0 punti percentuali, attestandosi al 50,8% (2024: 49,8%), mentre l'utile operativo è più che raddoppiato, attestandosi a 164 milioni di euro (2024: 57 milioni di euro).Nell', i ricavi del marchio adidas, al netto degli effetti valutari, sono aumentati del 13% per il secondo anno consecutivo, trainati da una crescita a due cifre in tutti i mercati e canali. Includendo le vendite di Yeezy nell'anno precedente (650 milioni di euro), i ricavi, a parità di cambio, sono aumentati del 10%. In euro, ihanno raggiunto il livellodi 24.811 milioni di euro (vs 23.683 milioni di euro nel 2024), nonostante un impatto negativo della conversione valutaria di oltre 1 miliardo di euro. Il margine lordo è migliorato di 0,8 punti percentuali, attestandosi al 51,6% nel 2025 (50,8% l'anno prima), nonostante gli impatti negativi derivanti da andamenti valutari sfavorevoli e dazi doganali più elevati. L'dell'intero anno è aumentato di oltre 700 milioni di euro, attestandosi a 2.056 milioni di euro. Il margine operativo è migliorato di 2,6 punti percentuali, attestandosi all'8,3% nel 2025.Considerato "il forte slancio del marchio, i solidi fondamentali dell'azienda, il suo solido bilancio e la solida generazione di flussi di cassa, nonché la fiducia del management nello sviluppo futuro di adidas", il board ha. A partire da inizio febbraio, l'azienda prevede di riacquistare azioni proprie per un valorenel 2026. Il riacquisto di azioni proprie sarà finanziato dalla prevista forte generazione di flussi di cassa dell'azienda nel 2026. adidas intende annullare le azioni riacquistate.