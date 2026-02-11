Banca Ifis, Furstenberg Fassio: 2025 segna tappa storica, siamo gruppo di riferimento per PMI

(Teleborsa) - "Il 2025 ha segnato una tappa storica
nel percorso di crescita della Banca: abbiamo concluso con successo l'OPAS su illimity Bank
e avviato un progetto industriale solido, che unisce due realtà innovative per dar vita ad un Gruppo bancario di riferimento per le
piccole e medie imprese italiane". Lo dichiara Ernesto Furstenberg Fassio, presidente
di Banca Ifis
, commentando i risultati 2025
.
"A questa operazione trasformativa per il nostro Gruppo bancario si è aggiunta l'acquisizione di Euclidea SIM che sarà il primo tassello attraverso il quale, con il marchio Furstenberg, faremo il nostro ingresso per la prima volta nel mercato dei servizi di gestione del risparmio
", ha aggiunto.
"Affrontiamo questa fase di crescita e sviluppo di Ifis con una redditività sostenibile, una solida posizione patrimoniale e un profilo di rischio contenuto, frutto della gestione prudente e della strategia perseguita con costanza in questi anni - ha sottolineato il presidente - Siamo focalizzati per valorizzare al meglio gli asset del Gruppo, generare le sinergie che abbiamo comunicato al mercato e proseguire nel costruire una cultura aziendale moderna e inclusiva. Ifis e illimity - complementari e integrate nella strategia - rappresentano un'ulteriore opportunità per rafforzare il nostro posizionamento competitivo
, generare una elevata remunerazione per gli azionisti e contribuire al supporto dell'economia reale italiana".