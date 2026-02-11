Banca Ifis, Geertman: 2026 anno dell'integrazione con alcune cessioni, benefici da 2027

(Teleborsa) - "Il 2026 è l'anno dell'integrazione
, incentrato sulla ristrutturazione e sul derisking di illimity, con sinergie - in termini di costi amministrativi, IT, HR - che produrranno benefici principalmente nel 2027
". Lo ha detto Frederik Geertman, Amministratore Delegato
di Banca Ifis
, nella call con gli analisti sui risultati 2025
.
"Le principali azioni gestionali - ha spiegato - includeranno il rifinanziamento delle obbligazioni in circolazione e dei depositi dei clienti
, la revisione dei contratti IT, la migrazione dei sistemi IT, l'implementazione di fondi di solidarietà, l'integrazione delle funzioni commerciali/operative e la dismissione di asset non strategici".
"Prevediamo che le iniziative di ristrutturazione introdurranno una certa volatilità nei risultati trimestrali
, ad esempio a seconda di quanto faremo certi disposal, ma in ultima analisi ridurranno il rischio del business e libereranno capitale per aree di crescita ad alta priorità", ha detto Geertman.
Banca Ifis ha avviato una revisione strategica degli asset e delle controllate di illimity per valutare potenziali cessioni, concentrandosi sulla coerenza strategica con la creazione di valore a lungo termine di Banca Ifis e sugli investimenti richiesti. L'AD ha sottolineato che "alcune cessioni avverranno nel corso del 2026
, in linea con le tempistiche della nostra revisione strategica e le condizioni di mercato". Oltre alle cessioni, il derisking beneficia della scadenza naturale del portafoglio di illimity, con l'80% del portafoglio crediti alla clientela con una durata inferiore a 4 anni. "Questo è un derisking naturale in corso e ulteriori attività saranno intraprese nel 2026", ha evidenziato Geertman.