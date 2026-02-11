Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 21:45
25.227 +0,39%
Dow Jones 21:45
50.143 -0,09%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,17% alle 19:30)

Il Dow Jones tratta sulla parità a 50.101,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,17% alle 19:30)
L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile -0,17% alle 19:30 e scambia a 50.101,37 punti.
Condividi
```