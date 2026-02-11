Deutsche Borse, l'utile 2025 sale a 1.995 milioni di euro. Aumenta il dividendo

Deutsche Borse

(Teleborsa) -, gruppo tedesco che controlla la Borsa di Francoforte e altri mercati come Eurex, ha chiuso ilcon, il principale indicatore di performance operativa, in aumento del 9% a 5.189 milioni di euro. Questa solida performance ha compensato il previsto calo del risultato di tesoreria, dovuto ai tassi di interesse, del 20%, attestandosi a 837 milioni di euro. Complessivamente, isono quindi aumentati del 3%, attestandosi a 6.026 milioni di euro.sono aumentati solo del 3%, grazie a un'efficace gestione dei costi. L'è aumentato in modo sproporzionato del 14%, attestandosi a 2,7 miliardi di euro. L'del gruppo è aumentato del 2%, attestandosi a 1.995 milioni di euro per l'esercizio 2025.Il board propone undi 4,20 euro per azione per l'esercizio 2025 (vs 4,00 euro l'anno prima). Ciò rappresenta un aumento del 5% e, con un payout ratio del 38%. Inoltre, è già stato annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie per un volume di 500 milioni di euro, che inizierà a breve."Nell'ultimo esercizio, abbiamo dimostrato in modo impressionante la forza e la resilienza del nostro portafoglio di attività diversificato - ha commentato il- La solida crescita secolare ha più che compensato gli effetti negativi derivanti dal contesto dei tassi di interesse, dalla bassa volatilità e dagli effetti valutari".Per l'esercizio, il gruppo prevede un aumento del fatturato netto senza utile di tesoreria a circa 5,7 miliardi di euro e un EBITDA senza utile di tesoreria a circa 3,1 miliardi di euro."Abbiamo gestito i costi in modo molto efficace, con un conseguente aumento significativamente sproporzionato del nostro utile operativo - ha sottolineato il- I nostri azionisti trarranno diretto beneficio da questo sviluppo positivo: la distribuzione totale, inclusi i riacquisti di azioni proprie, supererà il livello dello scorso anno e raggiungerà un nuovo record di 1,3 miliardi di euro".