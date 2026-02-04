Milano 3-feb
Adventure, atteso VdP in crescita sostenuta per il 2025 e stimata marginalità tra 18% e 22% nel 2028

Adventure, atteso VdP in crescita sostenuta per il 2025 e stimata marginalità tra 18% e 22% nel 2028
(Teleborsa) - Adventure - PMI innovativa fiscalmente ammissibile, società digital, proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance quotata su Euronext Growth Milan - stima per l’esercizio 2025 un Valore della Produzione compreso tra 17 e 18,5 milioni di euro, con una crescita stimata tra il 56% e il 69% sull’anno precedente.

L’EBITDA è previsto in un intervallo compreso tra 2,4 e 2,7 milioni, con una marginalità tra il 13% e il 15%. La Posizione Finanziaria Netta è stimata tra 8 e 8,4 milioni.

Il Cda di Adventure ha esaminato anche il Piano Industriale per il triennio 2026-2028, che delinea "un percorso di significativa crescita dimensionale e di un progressivo dimensionamento della marginalità, sostenuto dalla crescita organica, dal pieno dispiegamento delle sinergie operative tra le diverse business unit, dalla completa integrazione delle società acquisite e da una strategia attiva di crescita per linee esterne, attraverso la continua valutazione di opportunità di M&A".

In base al piano esaminato, la società prevede di raggiungere per il 2028 un Valore della produzione tra 60 e 75 milioni e un EBITDA tra 12 e 16 milioni, con una marginalità attesa tra il 18% e il 22%.
