Seco supera guidance 2025 con ricavi a 200 milioni di euro e gross margin al 53,4%

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha chiuso ilconpari a 197,6 milioni di euro, con un incremento di 14,1 milioni di euro (+7,7%) rispetto al 31 dicembre 2024. Tale andamento è legato alla crescita dei ricavi dell'Edge computing (176,6 milioni di euro) del 9% rispetto al 31 dicembre 2024, mentre il business Clea si è consolidato, generando un fatturato pari a 21 milioni di euro e contando per l'11% dei ricavi del periodo. I ricavi sono pari a 200,7 milioni di euro a cambi costanti, +9,4% YoY.Ilsi è attestato al 53,4% dei ricavi per l'anno 2025, mostrando una progressione rispetto all'anno precedente, durante il quale era stato registrato un margine lordo del 52,7% dei ricavi al 31 dicembre 2024."I numeri preliminari confermano che abbiamo conseguito una- ha commentato il- Il 2025 ha rappresentato un anno di svolta: abbiamo recuperato slancio e siamo tornati su un percorso di crescita coerente con il profilo storico dell'azienda. Il mercato continua a mostrare fondamentali solidi, sostenuti dalla rapida adozione dell'Edge AI e dalla crescente domanda di potenza di calcolo on-device. Nel corso dell'anno, ci siamo concentrati sullo sviluppo di piattaforme dedicate insieme ai principali partner silicon, sull'ampliamento del portafoglio hardware, sul potenziamento del framework software Clea e sul rafforzamento delle collaborazioni strategiche"."Stiamo inoltre, che consentirà un significativo incremento della nostra capacità manifatturiera e ci posizionerà al meglio per cogliere appieno le opportunità che il mercato offrirà nel prossimo futuro", ha aggiunto.