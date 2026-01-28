Milano 11:23
eVISO, il numero degli azionisti supera quota 1.600
(Teleborsa) - eVISO – società di tecnologia, quotata all’EGM, che opera nel settore dell’energia, del gas e della frutta – ha fatto sapere che, a seguito di un’analisi del proprio azionariato successiva allo stacco del dividendo, il numero degli azionisti ha superato quota 1.600.

Gli investitori retail rappresentano il capitale sociale per circa l’1,5%, mentre gli investitori istituzionali e professionali – circa 70 di cui 43 internazionali – ne detengono circa il 18,7%. Tale composizione contribuisce a sostenere la liquidità del titolo e a rafforzarne la stabilità.

La base azionaria si caratterizza per un’elevata diversificazione geografica: il flottante, pari a circa il 20,2% del capitale sociale, include investitori provenienti da oltre 20 Paesi, tra cui Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Australia e Belgio.

Tra gli azionisti figurano fondi pensione, saving funds e asset manager internazionali.

Da segnalare poi che l’AD e Presidente Gianfranco Sorasio ha rafforzato a novembre 2025 la propria partecipazione nel capitale sociale e risulta titolare di una partecipazione complessiva pari al 57,1% del capitale sociale con il 68,14% dei diritti di voto.
