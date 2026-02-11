Francoforte: rosso per Scout24

(Teleborsa) - Sottotono la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria
, che passa di mano con un calo del 2,87%.
Lo scenario su base settimanale di Scout24
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo di Scout24
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 74,23 Euro. Supporto a 72,13. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 76,33.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)