Francoforte: rosso per Scout24

società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,87%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 74,23 Euro. Supporto a 72,13. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 76,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)