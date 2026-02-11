Milano 15:55
New York: seduta euforica per Caterpillar

(Teleborsa) - Rialzo per il gigante delle macchine movimento terra, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,09%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caterpillar rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 780 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 760,8. L'equilibrata forza rialzista di Caterpillar è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 799,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
