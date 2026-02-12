Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Ribasso composto e controllato per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione in flessione dell'1,07% sui valori precedenti.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice MDAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 31.911,7. Primo supporto visto a 31.380,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 31.141,7.
