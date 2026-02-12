Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Bene il Light Sweet Crude Oil, con un rialzo dell'1,07%.
Il quadro tecnico di breve periodo del greggio WTI mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 65,48. Rischio di discesa fino a 63,71 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 67,25.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)