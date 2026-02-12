Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'11/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'11/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio

Bene il Light Sweet Crude Oil, con un rialzo dell'1,07%.

Il quadro tecnico di breve periodo del greggio WTI mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 65,48. Rischio di discesa fino a 63,71 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 67,25.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```