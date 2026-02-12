Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD dell'11/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,16%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,3523. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,3651. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,3473.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
