Milano
17:35
45.139
-0,66%
Nasdaq
20:50
26.057
+0,45%
Dow Jones
20:50
49.019
+0,03%
Londra
17:35
10.154
-0,52%
Francoforte
17:35
24.824
-0,28%
Mercoledì 28 Gennaio 2026, ore 21.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,05% alle 19:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,05% alle 19:30)
Il Dow Jones si muove sulla parità a 49.029,26 punti
In breve
,
Finanza
28 gennaio 2026 - 19.30
L'indice del principale listino americano mostra un +0,05% alle 19:30 e continua gli scambi a 49.029,26 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,03% alle 19:30)
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,2%)
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,55% alle 19:30
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,05%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,03%
Altre notizie
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,10%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,24%
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Dow Jones (+0,17%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Dow Jones (-0,17%)
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,51%
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto