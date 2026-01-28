Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 20:50
26.057 +0,45%
Dow Jones 20:50
49.019 +0,03%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,05% alle 19:30)

Il Dow Jones si muove sulla parità a 49.029,26 punti

In breve, Finanza
