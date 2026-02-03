Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:00
25.212 -2,04%
Dow Jones 21:00
49.062 -0,70%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Borsa: Giornata da dimenticare per il Nasdaq-100, in forte calo -2,02% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA mostra un disastroso -2,02% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 25.219,18 punti.
